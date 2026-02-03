İSTANBUL 6°C / 3°C
Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Görüşmeler başladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için sol kanat arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların bu bölge için yurt dışı temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

3 Şubat 2026 Salı 20:52
Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Görüşmeler başladı
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için transfer gündemi hareketleniyor. Portekiz basınına göre siyah-beyazlılar, hücum hattına nokta atışı bir takviye yapmak adına Lille forması giyen Felix Correia'yı listenin ilk sırasına aldı.

Record'un haberine göre; siyah-beyazlı ekip, hücum hattına Lille forması giyen sol kanat Felix Correia'yı istiyor. Haberde, Kara Kartal'ın Portekizli oyuncuyu ilk hedef olarak belirlediği aktarıldı. Öte yandan Beşiktaş'ın Lille ile anlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi.

PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransız ekibi ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Portekizli kanat, bu müsabakalarda 4 gol atıp 4 de asist yaptı.

