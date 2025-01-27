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Spor

Beşiktaş'tan kanat hamlesi! Hedef Marcus Edwards

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Sporting forması giyen Marcus Edwards'ı gündemine aldı.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kanat hamlesi! Hedef Marcus Edwards
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Teknik direktörlük koltuğunu Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN KANAT HEDEFİ

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde özellikle kanat hattını güçlendirmek istiyor. Kadroda orijinal mevkisi kanat olarak sadece Milot Rashica'yı bulunduran Beşiktaş, Sporting forması giyen Marcus Edwards ile ilgileniyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.

KADRO DIŞI KALDI

Sporting, disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılan Edwards'ı göndermeye sıcak bakıyor.

Sporting'te bu sezon 10 maçta süre bulan Edwards, 3 kez gol sevinci yaşadı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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