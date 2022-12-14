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Spor

Beşiktaş'tan kanat takviyesi! Nwakaeme harekatı...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş önceliğini kanat transferine vermek istiyor. Trabzonspor2un eski oyuncusu Nwakaeme ise listenin başındaki isimlerden biri. İşte detaylar...

Fotomaç14 Aralık 2022 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kanat takviyesi! Nwakaeme harekatı...
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Beşiktaş'ta transferde öncelik kanat bölgesine verildi.

Siyah-beyazlılar listede ilk sıraya Anthony Nwakaeme'yi aldı.

Kara-Kartal, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Arabistan'dan mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig'e geri dönmek istiyor.

Nijeryalı oyuncu menajeri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı.

Ghezzal'ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor.

Taraflar arasındaki temaslar devam ediyor.

Yapılan görüşmelerde orta yol bulunması durumunda Nwakaeme ile sözleşme imzalanacak.

Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan deneyimli oyuncu toplam 377 dakika süre aldı.

3 golle skora etki etti.

Takımıyla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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