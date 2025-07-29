Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in transferi için Rusya'nın Spartak Moskova kulübüyle görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

26 yaşındaki Gedson Fernandes, 2024-2025 sezonunda Beşiktaş formasıyla 49 resmi müsabakaya çıktı. Bu maçların 48'ine ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu, sezonu 12 gol ve 1 asistle tamamladı.

BEŞİKTAŞ, BONSERVİSİNİN TAMAMINI ALMIŞTI

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi öncesinde Benfica Kulübü'ne 10 milyon euro ödendiğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır." ifadelerine yer verilmişti.