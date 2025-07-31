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Spor

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da

Beşiktaş, başarılı futbolcu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, KAP: "Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır."

DETAYLAR BİRAZDAN...

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