Spor

Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Rafa Silva'nın ayrılığı duyuruldu

Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi resmiyet kazandı Siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini KAP'a bildirdi.

İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

BONSERVİS: 6+1 MİLYON EURO

Benfica, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'dan ise senelik 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Haberde ayrıca, Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
