Beşiktaş'tan KAP'a Fikret Orman açıklaması

Açıklama şöyle;

Şirketimizin 09.01.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Cenk Sümer ve Tarkan Ser seçilmişlerdi.

Yönetim Kurulumuzun bugün (11.01.2019) yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fikret Orman, Başkan Vekilliğine Ahmet Ürkmezgil seçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.