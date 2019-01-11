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Beşiktaş'tan KAP'a Fikret Orman açıklaması

Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulundaki görev değişiklikleri hakkında KAP'a bir açıklama yaptı.

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Açıklama şöyle;

Şirketimizin 09.01.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Cenk Sümer ve Tarkan Ser seçilmişlerdi.

Yönetim Kurulumuzun bugün (11.01.2019) yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fikret Orman, Başkan Vekilliğine Ahmet Ürkmezgil seçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Cami görmüş CHP zihniyeti: ´Haydi Çocuklar Camiye´ etkinliği çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?

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