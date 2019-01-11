Beşiktaş'tan KAP'a Fikret Orman açıklaması
Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulundaki görev değişiklikleri hakkında KAP'a bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle;
Şirketimizin 09.01.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Cenk Sümer ve Tarkan Ser seçilmişlerdi.
Yönetim Kurulumuzun bugün (11.01.2019) yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fikret Orman, Başkan Vekilliğine Ahmet Ürkmezgil seçilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.