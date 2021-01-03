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Spor

Beşiktaş'tan Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlı takımın Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta yönetim kurulu üyelerine protokol tribünde yapılan saldırıyı kınadı.

AA03 Ocak 2021 Pazar 23:59 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 23:59
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Saldırıyı gerçekleştirenlerin Kayseri şehrimizi ve Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyoruz." denilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yönetim kurulu üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor camiasının başkanı Sayın Berna Gözbaşı, başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir. Kulübümüz, yönetim kurulu üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."

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