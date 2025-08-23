Beşiktaş'ın gündemine gelen Japon oyuncu Keito Nakamura hakkında, ülke basınında çok ilginç iddialar ortaya atıldı. Beşiktaş, Nakamura'yı transfer etmek için kulübü Reims'e 2.3 milyar Yen'lik (15 milyon dolar) bir teklifte bulundu.

Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'nin de haberleştirdiği bu teklif Stade de Rens kulübü tarafından henüz onaylanmadı. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'den, 2'ye düşen ve birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Fransız ekibi, Japon yıldıza çıkış izni vermeye sıcak bakmadı. Kulüpten ayrılan diğer Japon oyuncu Junya Ito'nun yokluğu da Nakamura'nın ayrılma konusundaki ısrarını tetikliyor. Kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Japon yıldız, Reims'le arası bozuk olduğu için son 2 maça rapor alarak çıkmadı. Japon basını oyuncunun maçlara çıkmaktan kaçındığını da iddia etti. Kulüp de oyuncunun sağlık raporu aldığını ve maçlara çıkmadığını doğruladı. 25 yaşındaki Nakamura, geçen sezon 11 gol ve 2 asistle oynamıştı.