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Spor

Beşiktaş'tan kiralık gitmişti! Jean Onana'ya silahlı saldırı

Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı. Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna içinde olduğu arabayı hırsızların çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtıkları belirtildi. İşte detaylar...

20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kiralık gitmişti! Jean Onana'ya silahlı saldırı
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Beşiktaş'tan devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.

Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.

YARA ALMADAN ATLATTI

Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.

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