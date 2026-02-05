Beşiktaş'tan Kocaelispor maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadelenin ardından yaşanan tribün olaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek süreç tarafımızca yakından takip edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor'la oynadığımız maçta tribünlerde meydana gelen üzücü hadiseler, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olayların başlangıcından itibaren Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili makamlarla kurduğu temaslar neticesinde taraftarlarımız birazdan serbest bırakılacaktır.

En büyük önceliğimiz, her zaman her yerde taraftarlarımızın güvenliği ve esenliğidir.

Evlerine dönmekte olan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek süreç tarafımızca yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.