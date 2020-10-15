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Spor

Beşiktaş'tan kondisyon çalışması

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA15 Ekim 2020 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 14:54
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Beşiktaş, Süper Ligin 5. haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. İdman, 5’e 2 ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, yarın saat 11.30 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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