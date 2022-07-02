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Spor

Beşiktaş'tan kondisyon ve taktik çalışması

Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde duruldu.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, ayak tenisiyle tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın aynı tesiste yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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