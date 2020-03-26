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Spor

Beşiktaş'tan koronavirüs için maksimum koruma

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle futbol dünyası alarma geçerken, testlerini tamamlayan Beşiktaş'ta salgınla ilgili olumsuz bir durumun yaşanmamasına rağmen, tüm futbolculara izole bir halde kalmaları söylendi.

26 Mart 2020 Perşembe 08:54 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:54
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Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ tedbir amaçlı tesislerde test yaptırdı. Diğer yöneticilerin ise ferdi olarak teste girdikleri aktarıldı. Siyah-beyazlı yöneticilerde koronavirüs şüphesi uyandıracak herhangi bir belirti bulunmadığı vurgulandı.

Beşiktaş'ta futbol dışındaki branşlarda da salgınla ilgili bir olumsuz durum yaşanmazken, kulüp çatısı altındaki sporcu, yönetici ve personelin evlerinde kaldıkları ve mecburiyet haricinde kesinlikle dışarıya çıkmadıkları belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ayrıca, evlerinde kalan sporcularla sürekli iletişim halinde bulunuyor. Sporculardan olası bir olumsuz gelişme durumunda kulüp doktorlarına mutlaka haber vermeleri istendi.

Bu arada kendilerini toplumdan izole eden siyah-beyazlı sporcuların evlerinde bireysel antrenmanlarına devam ettikleri bildirildi.

(Milliyet)

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