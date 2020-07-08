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Spor

Beşiktaş'tan kritik Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sezon sonunda 3 yıllık yeni kontrat önereceği ve Yalçın'ın yetkilerinin genişletileceği öğrenildi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:48
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında kulüple 1,5 yıllık anlaşmaya imza atan teknik direktör Sergen Yalçın’ın kontratını uzatacaklarının sinyallerini vermişti. Fanatik'in haberine göre Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı bildiride, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimin, kulübün efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın’a sezon sonunda 3 yıllık yeni kontrat önereceği bildirildi. Ek olarak yönetimin, Sergen Yalçın’a alt yapı ve transfer konularında tanıdığı ayrıcalıkları daha da genişletmeyi planladığı belirtildi.

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