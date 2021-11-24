İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2021 Çarşamba / 19 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,2285
  • EURO
    13,7048
  • ALTIN
    698.793
  • BIST100
    1812.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Kulüpler Birliği'nin kararı hakkında açıklama
Spor

Beşiktaş'tan Kulüpler Birliği'nin kararı hakkında açıklama

Beşiktaş, resmi internet sitesinden Kulüpler Birliği'nin aldığı karar ile ilgili açıklamada bulundu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:59 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:59
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, bugün Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantının ardından 14 kulübün aldığı ilk yarının son 6 haftasında hakemlerle ilgili konuşma kararını gereksiz ve anlamsız bulduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda '14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız' şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.

Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.