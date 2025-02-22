Beşiktaş'tan kupa maçı öncesi sürpriz karar!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Onvo Antalyaspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılarımız, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek. Takımımız, Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere cumartesi günü (22 Şubat) saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya gidecek."