İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2025 Cumartesi / 24 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan kupa maçı öncesi sürpriz karar!
Spor

Beşiktaş'tan kupa maçı öncesi sürpriz karar!

Beşiktaş, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü Antalyaspor ile oynanacakları maç öncesi önemli bir karar aldı.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2025 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kupa maçı öncesi sürpriz karar!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Onvo Antalyaspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılarımız, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek. Takımımız, Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere cumartesi günü (22 Şubat) saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya gidecek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.