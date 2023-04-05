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Spor

Beşiktaş'tan Lale Orta açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Lale Orta'nın Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki penaltı yorumu üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

5 Nisan 2023 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Lale Orta açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesindeki tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili yorum yapan MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları üzerine bir basın açıklaması yayımladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

HANIMEFENDİ'nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."

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