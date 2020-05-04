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Spor

Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması! ''Hukuki haklarımız saklı''

Beşiktaş'tan Loris Karius hakkında resmi açıklama geldi. Açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.' denildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:21 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:26
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İşte Beşiktaş'ın Loris Karius açıklaması:

Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir.

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