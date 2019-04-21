Beşiktaş'tan Lucescu kararı

Beşiktaş'ta gelecek sezon Şenol Güneş'in yerine göreve gelecek isim büyük ölçüde netleşmeye başladı.

5 Nisan tarihli gazetemizde çıkan haberde, favori ismin Lucescu olduğunu belirtmiştik. Başkan Fikret Orman da yaptığı açıklamayla Rumen teknik adamla görüşmeler yaptıklarını doğruladı.

Yönetimin oy çokluğu ile Lucescu'da karar kıldığı öğrenilirken ufak pürüzlerin aşılması halinde tecrübeli teknik adamın sezon bitimiyle birlikte Beşiktaş'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Lucescu'nun bir şartı var...

İmza seçim sonrası

Rumen hocanın transferde tek yetkili olmak istemesi yönetimi düşündürüyor.

Bütçede küçülmeye gidecek olan yönetim, Rumen çalıştırıcının istediği oyuncuların alınamaması halinde kriz yaşanmasından endişe duyuyor. Başkan Orman'ın önümüzdeki günlerde Lucescu ile tekrar masaya oturacağı ve bütçe konusundaki planlamalarını detaylıca anlatacağı öğrenildi.

Anlaşma sağlanırsa Lucescu ile Beşiktaş birlikteliği, mayıstaki seçiminden sonra imzaya kalacak.

(Türkiye)