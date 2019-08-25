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Beşiktaş'tan Mario Lemina hamlesi

Southampton’da forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina için Abdullah Avcı’dan onay alan Beşiktaş yönetimi, kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

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Göztepe maçında alınan 3-0'lık galibiyetle keyiflerin yerine geldiği Beşiktaş'ta yönetim de olumlu havanın sürmesi ve kadronun güçlenmesi için harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine 6 numaraya takviye için arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, önce Roma'nın Fransız ön liberosu Maxime Gonalons için nabız yokladı. Ancak oyuncunun ülkesinde oynamak istediğini bildirmesi sonrası rota İngiltere'ye döndü. Southampton'ın 25 yaşındaki Gabonlu oyuncusu Mario Lemina için çalışma başlatan yönetim, oyuncunun kulübüne kiralama teklifini yaptı. Çok yönlülüğüyle bilinen, ön liberonun yanı sıra merkezde ve sağda da oynayabilen Lemina için teknik heyetin de rızası alındı.
 
TEKLİFE SICAK BAKTILAR
 
KARIYERINDE Marsilya ve Juventus da yer alan başarılı oyuncu için 2017 yazında 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Southampton'ın bu sezon kadroda şans vermediği Lemina'yı kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu hafta içinde görüşmeler için yöneticilerin İngiltere'ye gideceği öğrenildi. Transfer döneminde şu ana kadar beş oyuncu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, altıncı ismi 6 numaraya alacağı futbolcuyla devam ettirmek istiyor.
 
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