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Spor

Beşiktaş'tan Masaku, Redmond ve Dele Alli kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut kadrodan memnun olduklarını dile getirerek, Masuaku ve Redmond'ı kadroda tutmak istediklerini söyledi. Başkan Çebi, Dele Alli'ye ise sıfır bonservisle oynamak şartıyla kapılarının açık olduğunu belirtti.

IHA11 Nisan 2023 Salı 14:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Masaku, Redmond ve Dele Alli kararı
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Beşiktaş'ın, West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku, Giresunspor karşısında bu sezon 25. kez 11'de başladı. Trabzonspor maçında da forma giymesi halinde Kongolu futbolcu, bonservisiyle siyah-beyazlıların futbolcusu olacak. Masuaku'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini korurken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuya açıklık getirdi. Çebi, "Mevcut kadro oldukça iyi. Birbirine daha adapte olmuş durumdalar. Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş'ın menfaatleri var. Masuaku'yla devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu, takıma da adapte oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi, aynı zamanda Redmond'ın da kendileriyle yola devam etmek istediğine değinerek, "Redmond'ın kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Dele Alli'nin durumu hakkında ise Ahmet Nur Çebi, "Dele Alli, iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun beye (Kazancı) talimat verdim, ekonomisi uygun olursa, kulübe maddi olarak yük olmayacaksa, ben kendisi ile devam etmek isterim. Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim dedim" şeklinde konuştu.

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