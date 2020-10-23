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Spor

Beşiktaş'tan Mensah açıklaması: Tek muhatabımız Kayserispor

Beşiktaş, Bernard Mensah transferinde Kayserispor'dan başka bir kulübe ödeme yapmayacaklarını duyurdu.

23 Ekim 2020 Cuma 18:02 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 18:02
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Beşiktaş, Bernard Mensah için Kayserispor'un dışında Guimaraes'e ödeme yapmaları gerektiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "17 Ağustos 2020 tarihinde satın alma opsiyonlu geçici transfer sözleşmesiyle Futbol A Takım kadromuza dahil olan Bernard Mensah için, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Kayserispor Kulübü ile görüşülüp anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüzün Bernard Mensah'ın geçici ya da muhtemel nihai transferi kapsamında tek muhatabı Kayserispor olup Kayserispor dışında bir başka kulübe, transfer ücreti ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol basını, Mensah'ın bonservisinin yüzde 50'sinin Guimaraes'te olduğunu iddia ederek ödeme talebinde bulunulduğunu yazmıştı.

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