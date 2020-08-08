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Spor

Beşiktaş'tan Mensah için yeni teklif

Kayserispor'a Bernard Mensah'ın transferi için daha önce 3 oyuncu teklif eden Beşiktaş, 4 futbolcu artı para teklifinde bulundu.

IHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:40
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Mensah için şartlar zorlanacak. Kayserispor’a daha önce 3 oyuncu teklif eden siyah-beyazlılar, 4 futbolcu artı para teklifinde bulundu. Transferin sonuçlanması için Başkan Çebi devreye girdi.

N’Sakala ve Wellinton transferlerinde sonuca ulaşan, yıldız forvet Balotelli ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Mensah transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz hafta Bodrum’da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı kurmaylarıyla birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nı ağırlamış ve bu oyuncunun karşılığında sarı-kırmızılı ekibe 3 futbolcu teklif etmişti. Ancak devreye Galatasaray’ın girmesiyle transferden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bu kez Ahmet Nur Çebi devreye girdi ve Berna Gözbaşı ile transfer şartlarını görüşerek işi bitirmek için teklifini sundu. Daha önce 3 futbolcu teklifi yapan Beşiktaş, bu kez 4 oyuncu ve bir miktar para teklifinde bulundu.

GÖZBAŞI İKİLEMDE KALDI

Mensah için Atletico Madrid’e borcu olan Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın teklifleri karşısında ikilemde kaldı. Satış durumunda bu futbolcudan gelecek paranın yüzde 40’ı da İspanyol ekibine gidecek. Ahmet Nur Çebi, bu transferi bitirmek için Gözbaşı’yla temas halinde. Mensah için son teklifini ileten siyah-beyazlılar, Kayserispor’dan yanıt bekliyor.

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