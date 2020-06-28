Beşiktaş'tan Mensah ve Joe Hart atağı

28 Haziran 2020 Pazar 10:41 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 10:41

Beşiktaş'ın, Kayserispor’un orta saha oyuncusu Bernard Mensah için ısrarı sürüyor. 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yaptığı ilk temastan olumlu yanıt alan Beşiktaş Yönetimi’nin, Ganalı ismi sezon sonunda kadrosuna katabilmek için formül arayışında olduğu kaydedildi. Yönetimin, Mensah’ı takasta birkaç oyuncusunu kullanıp ek olarak bir miktar para formülüyle almak istediği bildirildi.

Ek olarak yönetimin, Burnley’den ayrılacak olan kaleci Joe Hart için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.

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