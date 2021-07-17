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Spor

Beşiktaş'tan Mert Günok atağı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar oyuncu için Başakşehir'e teklifte bulunacak.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:52 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:52
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Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor.

Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edilmesinin ardından siyah-beyazlılar alternatif arayışlarına başladı.

MERT GÜNOK İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ın bu yönde ilk hamlesini Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok ile yapacağı kaydedildi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kaleci için Başakşehir'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un da Uğurcan Çakır'ın alternatifi olarak değerlendirdiği Mert Günok, Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesinin ardından kaleyi Volkan Babacan'a kaptırmıştı.

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