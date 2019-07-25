Beşiktaş'tan Miguel Borja operasyonu

26 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla temas kurulup nabız yoklandığı aktarıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre ise iki kulüp arasında henüz bir resmi temas sağlanmadı. Kolombiyalı golcü, 2017’de 9.8 milyon euroya Palmeiras'a transfer olmuştu.

(Güneş)