Beşiktaş'tan Miguel Borja operasyonu
Burak Yılmaz’a alternatif oluşturabilecek golcü katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Brezilya’nın Palmeiras ekibinde forma giyen Miguel Borja’yı gündemine aldı.
26 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla temas kurulup nabız yoklandığı aktarıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre ise iki kulüp arasında henüz bir resmi temas sağlanmadı. Kolombiyalı golcü, 2017’de 9.8 milyon euroya Palmeiras'a transfer olmuştu.
(Güneş)
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