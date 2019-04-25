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Beşiktaş'tan Murillo hamlesi

Beşiktaş, NY Red Bulls’un sağ beki Michael Murillo için ilk resmi teklifini yaptı. ABD ekibi bunu geri çevirirken önümüzdeki günlerde teklifin güncellenmesi bekleniyor.

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İspanyol basını, Beşiktaş’ın MLS ekiplerinden New York Red Bulls’un sağ beki için ısrarlı olduğunu yazdı. Ancak Beşiktaş’ın ABD ekibine yapmış olduğu bu teklif kabul görmedi. Siyah-Beyazlı ekibin New York kulübüne 1,6 milyon dolar önerdiği belirtildi. Genç futbolcu Panama Milli Takımı ile 29 karşılaşmaya çıktı, 2 gol kaydetti. Beşiktaş’ın kadrosunda asıl yeri sağ bek olan sadece 1 futbolcu bulunuyor. O da Gökhan Gönül... Artık 34 yaşına gelen Gökhan’ın yaşadığı sakatlıklarda Siyah-Beyazlılar’da kriz çıkmıştı. Murillo’yla birlikte buradaki problemin bitirilmesi planlanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle mukavelesi 31 Aralık’ta sona erecek. Beşiktaş bu sebeple teklif edeceği rakamı çok fazla yükseltmeyecek.
 
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