Spor

Beşiktaş'tan Mykola Shaparenko hamlesi! Yeni orta saha Ukrayna'dan

Ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko'yu gündemine aldı.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Mykola Shaparenko hamlesi! Yeni orta saha Ukrayna'dan
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ukrayna basınında yer alan haberde, ara transferde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Dinamo Kiev'in 27 yaşındaki yıldızı Mykola Shaparenko'yu listeye ekledi.

Orta sahada 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan deneyimli futbolcu 2018'den beri Ukrayna kulübünde forma giyiyor. Kariyerinde Ukrayna dışında hiçbir ülkede forma giymeyen Shaparenko'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimaline sıcak baktığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Siyah-beyazlılar, Ukraynalı orta saha için ocak ayında harekete geçmeyi düşünüyor. Shaparenko'nun Dinamo Kiev ile Eylül 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Ukraynalı yıldız bu sezon Dinamo Kiev ile toplamda 21 resmi maça çıkarken rakip fileleri 2 kez havalandırdı, 7 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Mykola Shaparenko, 48 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

