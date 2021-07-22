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Spor

Beşiktaş'tan Nainggolan'a teklif

Beşiktaş'ın bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçiren Nainggolan'a 2 yıllık transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

22 Temmuz 2021 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:31
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi Inter'de bulunan orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a teklif yaptığı iddia edildi.

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 33 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde Inter'den ayrılması bekleniyor. İtalyan kulübünün gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayan Nainggolan, yüksek maaşı nedeniyle elden çıkartılmak isteniyor.

Belçikalı oyuncuyla yollarını ayırmak için tazminat ödemeye hazır olan Inter'in 1.2 milyon euroluk önerisine karşılık Nainggolan'ın 2 milyon euroda direttiği belirtiliyor.

33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılırsa, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Cagliari'ye katılması bekleniyordu. Ancak Beşiktaş'ın devreye girdiği ve Nainggolan'a 2 yıllık bir transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Siyah beyazlı kulüpten gelen teklife rağmen Cagliari'ye gitmeye daha sıcak bakan Belçikalı yıldızın vereceği karar merakla bekleniyor.

Star.com.tr

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