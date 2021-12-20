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Spor

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal için açıklama yaptı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:41 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:41
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçında sakatlanan Necip Uysal için bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır.

Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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