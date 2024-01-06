Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Necip Uysal için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Necip Uysal'a yapılan kontrollerde deneyimli oyuncuda herhangi bir bulgaya rastlanmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, kafasına aldığı darbe nedeniyle geçici bilinç kaybı yaşayan ve bu nedenle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan kontrollerinde herhangi bir organik bulguya rastlanmamıştır. Necip Uysal, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır."