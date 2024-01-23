Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, ön libero transferi için gözünü Nemanja Matic'e dikti.

Lider ruhlu oyuncu eksikliğini kapatmak için Sırp futbolcuyu seçen ve temaslara başlayan idareciler, olayı ileri boyuta taşıdı.

5 MİLYON EURO

35 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştıran ve "5 milyon Euro bonservis isteniyor" haberini duyan yönetim, geri adım atmaya hazırlanıyordu ancak Matic'in kulübü Rennes'in; bu fiyatı, oyuncuyu Fransa liginden rakiplere vermemek için yüksek tuttuğu bilgisi geldi.

Yurt dışından tekliflere ise Fransız kulübünün kolaylık sağlayacağı aktarıldı. Bunun üzerine Kartal, Matic'in menajeri Vlado Lemic'i görüşmeye çağırdı.

ŞARTLAR KONUŞULACAK

Vlado Lemic'in en kısa sürede İstanbul'a gelmesi şartların konuşulması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu son maçlarda kadroya alınmıyor çünkü takımdan ayrılmak istiyor.

Oyuncuyla Fulham'ın yanı sıra Lyon ve bir de İtalyan kulübü ilgileniyor.