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Spor

Beşiktaş'tan Nemanja Matic harekatı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Rennes'te forma giyen Nemanja Matic'e çevirdi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Sırp futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Sabah23 Ocak 2024 Salı 11:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Nemanja Matic harekatı! Menajeri İstanbul'a geliyor
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Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, ön libero transferi için gözünü Nemanja Matic'e dikti.

Lider ruhlu oyuncu eksikliğini kapatmak için Sırp futbolcuyu seçen ve temaslara başlayan idareciler, olayı ileri boyuta taşıdı.

5 MİLYON EURO

35 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştıran ve "5 milyon Euro bonservis isteniyor" haberini duyan yönetim, geri adım atmaya hazırlanıyordu ancak Matic'in kulübü Rennes'in; bu fiyatı, oyuncuyu Fransa liginden rakiplere vermemek için yüksek tuttuğu bilgisi geldi.

Yurt dışından tekliflere ise Fransız kulübünün kolaylık sağlayacağı aktarıldı. Bunun üzerine Kartal, Matic'in menajeri Vlado Lemic'i görüşmeye çağırdı.

ŞARTLAR KONUŞULACAK

Vlado Lemic'in en kısa sürede İstanbul'a gelmesi şartların konuşulması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu son maçlarda kadroya alınmıyor çünkü takımdan ayrılmak istiyor.

Oyuncuyla Fulham'ın yanı sıra Lyon ve bir de İtalyan kulübü ilgileniyor.

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