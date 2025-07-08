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Spor

Beşiktaş'tan Noah Okafor hamlesi

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Milan forması giyen 25 yaşındaki Noah Okafor için harekete geçti.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 12:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Noah Okafor hamlesi
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Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu Tammy Abraham ve David Jurasek tranferleri ile güçlendiren Beşiktaş, sıradaki hedefini Noah Okafor olarak belirledi.

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, oyuncu için Milan'a somut adımlar attı.

Okafor ile Werder Bremen ve Redbull Leipzig kulüplerinin de ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

25 yaşındaki Noah Okafor, henüz geleceği hakkında bir karar vermedi.

Noah Okafor, en son Milan'dan Napoli'ye kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Milan ve Napoli formalarını terleten Okafor, toplamda 21 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

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