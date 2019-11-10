Beşiktaş'tan Oğuzhan ve Lens kararı!

Beşiktaş’ta özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde takımın kötü gidişatı yönetimi harekete geçirdi. Siyah-beyazlı kurmaylar 2 yıldızla yolların ayrılmasına karar verdi. Kara Kartal ayrıca 3 futbolcu ile sözleşme yenilemeyi planlıyor.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar flaş kararlar almaya hazırlanıyor.

İlk olarak mevcut oyuncular ile ilgili kararlar almaya hazırlanan siyah-beyazlılar 3 futbolcu ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. Ayrıca bazı oyuncuların performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi 2 yıldızla devre arasında yolları ayıracak.

3 FUTBOLCUYA ŞARTLI SÖZLEŞME!

Beşiktaş yönetimi, yıldız isimlerde önümüzdeki ay görüşmelere başlıyor.

Siyah-beyazlılar sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Aralık'ta masaya oturacak, indirime giderlerse 2’şer yıllık sözleşme imzalanacak. Şu anda Burak 2.5 milyon euro, Caner 1 milyon 750 bin euro, Gökhan ise 1 milyon 700 bin euro alıyor.

Öte yandan Lens, Oğuzhan, Güven ve Roco gibi isimlerin özellikle son Braga maçındaki performansını beğenmeyen yönetim ve teknik heyet, devre arasında radikal kararlara imza atacak.

LENS VE OĞUZHAN YOLCU!

Lens ve Oğuzhan'dan uzun süredir verim alamadığı için, bu futbolcularla yolları ayırarak maddi gelir elde etmek ve teknik anlamda rahatlamak isteyen yönetim, Braga maçındaki oyundan sonra bu duruma daha fazla eğilecek.

Göreve gelir gelmez futbolcuların ödemelerini yapan yönetim ise bu yaklaşımın karşılığının sahaya yansımaması durumunda, söz konusu oyuncularla ya ayrılık ya da feda dönemindeki gibi yıllık ücretlerinde indirim talep edecek.

(Fotomaç)