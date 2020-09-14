Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un durumu hakkında açıklama geldi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta, uyluk iç adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir.
Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.