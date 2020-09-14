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Spor

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Oğzuzhan Özyakup'un durumu belli oldu. Özyakup'un sol adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 20:07 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:08
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Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un durumu hakkında açıklama geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta, uyluk iç adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir.

Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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