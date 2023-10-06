Beşiktaş yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.

Lugano karşısında 2-0'dan 3-2'ye geri düşülen maç sonrası Beşiktaş yönetimi, 4 saati aşan bir toplantı yapmıştı. 3 saatinde Şenol Güneş'in de hazır bulunduğu toplantıda her türlü ihtimal masaya yatırılmış ve tartışılmıştı.

Toplantıdan herhangi bir sonuçla çıkılmasa da ardından yapılan istişarelerde olağanüstü kongre kararı alındı.

ÇEBİ YENİDEN ADAY OLACAK

Ahmet Nur Çebi'nin, olağanüstü kongrede yönetim kurulunu güçlendirerek başkanlığa aday olması ve güven tazelemesi bekleniyor.

Çebi'nin aday olmaması durumunda ise Emre Kocadağ, mevcut yönetimin devamı için aday olacak.

ÇEBİ'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Çebi, Beşiktaş'ta 2012-2018 yılları arasında Fikret Orman 'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı yaptı.

2018'de Fikret Orman yönetiminden ayrılan Çebi, 20 Ekim 2019'daki kongrede Beşiktaş başkanlığına aday oldu ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçildi.

2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazandı.

29 Mayıs 2022'deki Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan yeniden aday oldu ve geçerli 4423 oyun 2777'sini alarak ikinci kez başkan oldu.