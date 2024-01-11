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Spor

Beşiktaş'tan Omar Colley açıklaması!

Beşiktaş, Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşadığı oksijen sorunu sonrası futbolcusu Omar Colley'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

11 Ocak 2024 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Omar Colley açıklaması!
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Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası için Gambiya Milli Takımı'na giden Omar Colley'in sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayınladı.

Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın boyutu nedeniyle oksijen eksikliği yaşandığı, Omar Colley'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı takımın açıklamasında, "Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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