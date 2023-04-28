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Spor

Beşiktaş'tan Onur Bulut davası hakkında açıklama

Beşiktaş, Kayserispor'un Onur Bulut için açtığı davanın siyah-beyazlı kulübün lehine sonuçlandığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 19:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Onur Bulut davası hakkında açıklama
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Beşiktaş, Kayserispor'un Onur Bulut için açtığı davanın siyah-beyazlı kulübün lehine sonuçlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Kayserispor'dan transfer ettikleri Onur Bulut ile ilgili bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor'un futbolcumuz Onur Bulut için açtığı dava Beşiktaş'ımız lehine sonuçlanmış bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kulübümüzü haklı bulmuş ve Kayserispor'un haksız ve hukuka aykırı ithamları çerçevesinde talep ettiği tazminat ve sportif ceza taleplerini reddetmiştir.

Onur Bulut'un transfer süreci Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin belirttiği üzere kulübümüz tarafından tamamen hukuka uygun bir şekilde ve etik değerler gözetilerek yürütülmüş olup, haklılığımız ise Beşiktaş'ımız lehine verilen TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı ile tescil edilmiştir.

Bir kez daha belirtmek gerekirse, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bu konuya dair daha önceki açıklamalarında belirttiği gibi Onur Bulut transferi normal ve etik bir transferdir, bunun böyle olduğu UÇK kararıyla tescil edilmiştir. Ayrıca bu dosya göstermiştir ki Beşiktaş, sporcularını hukuken en iyi şekilde korumasını bildiği gibi 120 yıllık bir çınar olmanın tarihi sorumluluğuna yakışır şekilde faaliyet yürütmeyi şerefli bir görev olarak kabul eder. Camiamızın bilgisine sunarız" denildi.

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