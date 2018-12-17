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Beşiktaş'tan Onur Kıvrak sürprizi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak'ı transfer listesine aldı.

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Beşiktaş'ta sezon başında teknik direktör Şenol Güneş Fabri'nin gitmesine yerine Karius'un alınmasına sıcak bakmamıştı. Nitekil yönetimde Karius'dan pek memnun değil.

Teknik direktör Şenol Güneş'in başkan ve yöneticilerle sohbetinde Karius'un yetenekleri konusunda bir tereddütü olmadığı ancak oyuncunan motivasyonunun eksik olmasından şikayet ettiği öğrenildi.

Güneş'in kaleci için konsantrasyonun çok önemli olduğunu Karius'un yediği gollerde konsantrasyon eksikliğine dikkat çektiği ifade edildi.

Bunu bilen başkan Fikret Orman'ın Karius'daki bu memnunuyetsizlikten dolayı teknik direktör Şenol Güneş'e eski talebesi olan Trabzonspor'da kadro dışı kalan kaleci Onur'u teklif ettiği iddia edildi. Burak Yılmaz'ı gündemine alan Beşiktaş'ın Onur konusunda da girişimlerine başladığı öğrenildi.

(Sporx)

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