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Spor

Beşiktaş'tan Onyekuru bombası! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Monaco'nun oyuncusu Henry Onyekuru için resmi teklifte bulundu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:59 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:59
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Savunmaya Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u alan siyah-beyazlılar, orta sahaya ise Kayserispor'dan Ganalı yıldız Mensah'ı aldı. Kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda rotayı Fransa'ya çevirdi.

TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Monaco'da bulunan Nijeryalı için Fransız ekibine teklini yaptı.

Onyekuru, devre arasında sarı-kırmızılı kulübe kiralık olarak gelmiş ve çıktığı 16 maçta 1 gol 3 asistlik katkı yapmıştı.

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