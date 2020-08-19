İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3826
  • EURO
    8,8182
  • ALTIN
    472.157
  • BIST100
    1092.46
Spor

Beşiktaş'tan Onyekuru'ya teklif

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru için Beşiktaş'n devrede olduğu iddia edildi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20
ABONE OL

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun Beşiktaş tarafından istendiği iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Henry Onyekuru transferi için devrede olduğu ve Monaco kulübüne teklif ilettiği iddia edildi. Habere göre Onyekuru konusundaki tasarrufunu henüz ortaya koymayan Monaco'nun planlamasına göre siyah beyazlıların yol izleyeceği kaydedildi.

Hazırlık maçlarında takıma monte olup olmayacağı kesinleşecek olan Onyekuru'nun bu sezon da kiralanmasına karar verilirse Beşiktaş'ın ilk teklifi yapan kulüp olduğu ise haberin detaylarında aktarıldı.

2018'de Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan, geçen sezon ise devre arasında Galatasaray'a gelerek sezonun son 2 maçı öncesinde kulübüne dönen Onyekuru, Süper Lig'de 10 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.