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Spor

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması! ''Başkan alacağım diyorsa alır''

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için bir süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Siyah beyazlı ekibin ikinci başkanı Murat Kılıç, Orkun Kökçü transferi için 'Başkanımız bir futbolcuyu 'Alacağım' diyorsa alır' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması! ''Başkan alacağım diyorsa alır''
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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde sona yaklaşıyor. Benfica ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Tivibu Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağanüstü Genel Kurulu sırasında yaptığı açıklamada, kulüp başkanının transferi bitirmek üzere şu anda Portekiz'de bulunduğunu söyledi.

"ALACAĞIM DİYORSA ALIR"

Kılıç, "Başkanımızın transfer konusunda büyük tecrübesi var. Şu an Portekiz'de ve 'Bir oyuncuyu alacağım' diyorsa, alır" ifadelerini kullandı.

"SAĞ BEK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

"Sağ bek konusunda görüşmeler devam ediyor. O da genç bir futbolcu olacak.Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak ve şampiyonluğun da en büyük adayı.

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