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Spor

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü videosu! Yeni transfer detayı dikkat çekti

Beşiktaş renklerine bağladığı Orkun Kökçü için transfer videosu yayınladı. Videosunun bir kısmında geçen diyalog siyah beyazlı taraftarlar heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Haber Merkezi14 Temmuz 2025 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü videosu! Yeni transfer detayı dikkat çekti
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Beşiktaş yazın en dikkat çeken hamlesiyle Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamıştı. Siyah beyazlılar Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak imza attırdığı milli futbolcu için beğeni toplayan bir video yayınladı.

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için yayınladığı transfer videosunda ise önemli isimler yer aldı. Daha önce Tammy Abraham'ın tanıtımında da yer alan kulüp efsanelerinden Atiba Hutchinson ve Pascal Nouma'nın yanı sıra Metin Tekin, İlhan Mansız ve Mehmet Özdilek de videoda bulunan efsaneler oldu.

Bu isimlerle birlikte koyu bir Beşiktaş taraftarı olan sinema/tiyatro oyuncusu Zafer Algöz ile birlikte ünlü rap şarkıcısı Ceza da tanıtım videosunda yer aldı.

İŞTE TANITIM VİDEOSU

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Tanıtım videosunun bir kısmında geçen diyalog siyah beyazlı taraftarlar heyecanlandırdı. Orkun Kökçü'nün Mehmet Özdilek'e yönelttiği "Gelmiyor musun?" sorusuna efsane isim "Almam gereken bir kişi daha var" cevabını verdi. Bu diyalog Beşiktaş'ın yeni bir transferi daha bitirme aşamasında olduğu şeklinde yorumlandı.

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