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  • Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Kartal Florian Neuhaus transferinde sona yakın
Spor

Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Kartal Florian Neuhaus transferinde sona yakın

Ara transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip son olarak Alman kulübü Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Neuhaus için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Akşam10 Şubat 2025 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Kartal Florian Neuhaus transferinde sona yakın
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Kara Kartal, Florian Neuhaus transferinde mutlu sona çok yakın. 27 yaşındaki başarılı Alman orta saha ile el sıkışan Beşiktaş, Bundesliga ekibi Mönchengladbach'a da satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Transferin bilgisini ise dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano verdi. 1997 doğumlu ve merkez orta saha mevkisinde görev yapan Neuhaus, sağ ayağını etkili kullanması ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor.

ALMAN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Ön libero, merkez orta saha ve on numarada görev yapabilen 27 yaşındaki yetenekli futbolcu, Almanya Milli Takımı formasını da 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti. Başarılı futbolcunun Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Neuhaus, bu sezon beklediği süreleri bulamadı. 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu toplamda 247 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretmeyi başardı.

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