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Spor

Beşiktaş'tan orta sahaya Brozovic hamlesi

Yeni sezon kadro planlamasına yoğunlaşan Beşiktaş, Al Nassr forması giyen Marcelo Brozovic'i radarına aldı. Siyah-beyazlıların, Avrupa'ya dönmek isteyen Hırvat futbolcu için temaslara başlayacağı öğrenildi.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 17:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan orta sahaya Brozovic hamlesi
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Teknik direktör belirsizliğini Vincenzo Italiano ile çözen Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden birinin orta saha takviyesi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Marcelo Brozovic'i gündemine aldığı öne sürüldü.

AL-NASSR'DA GÖRÜŞMELER TIKANDI

Al-Midan ve Al-Riyadi'nin haberlerine göre; Al-Nassr yönetimi ile Hırvat futbolcu arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yaşanan gelişmenin ardından Brozovic'in kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmeyi planladığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında deneyimli orta saha oyuncusunun menajerine Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi yönünde talimat verdiği aktarıldı.

ORTA SAHADA TECRÜBE PLANI

Beşiktaş yönetiminin, orta sahada tecrübeli isimlerden oluşan bir yapı kurmayı hedeflediği ve bu doğrultuda Brozovic'i önemli bir alternatif olarak gördüğü ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcunun Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Geride kalan sezonda 40 resmi maçta görev yapan Brozovic, 36 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 1 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

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