Adana Demirspor'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'ya Beşiktaş ve Parma talip oldu.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; gelecek sezon İtalya Serie A'da mücadele edecek olan Parma, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haberde, Michut için Adana Demirspor'a 2.5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanan Parma'nın, oyuncuyu geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İLE YARIŞACAKLAR

Öte yandan haberde; Beşiktaş'ın da genç oyuncuyla ilgilendiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekibin kısa süre içinde Michut için Adana Demirspor'a teklif yapacağı belirtildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 25 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, bu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.