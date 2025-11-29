İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı: Antoine Sekongo
Spor

Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı: Antoine Sekongo

Beşiktaş, Fransa Lig 2 ekibi Dunkerque'te forma giyen 21 yaşındaki Malili orta saha Antoine Sekongo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Haber Merkezi29 Kasım 2025 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı: Antoine Sekongo
ABONE OL

Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi sonrasında orta saha için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia gündeme geldi.

AfricaFoot'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Fransa Lig 2 ekibi USL Dunkerque forması giyen 21 yaşındaki Malili orta saha Antoine Sekongo'yu transfer etmek istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇECEK

Haberde Beşiktaş'ın genç futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği son dönemde gösterdiği performansın ardından transfer için harekete geçme kararı aldığı belirtildi.

SAMSUNSPOR DA TAKİPTE

Haberde ayrıca Samsunspor'un da oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Asıl mevkisi 10 numara olan Sekongo, 8 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Ligue 2'de 15 maça çıkan genç futbolcu 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.