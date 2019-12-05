Beşiktaş’tan Patrick atağı

Siyah-Beyazlılar sezon başında da bu oyuncuyu almak istemişti. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 Aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Patrick bu sezon 34 maçta oynayıp 2 bin 465 dakika sahada kaldı, 3 gol atıp, 1 asist yaptı.