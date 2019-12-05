Beşiktaş’tan Patrick atağı
BREZİLYA basınından UOL Esporte, Beşitaş’ın Internacional’de forma giyen defansa dönük orta saha oyuncusu Patrick’i transfer etmek istediğini iddia etti.
- Star Spor
Siyah-Beyazlılar sezon başında da bu oyuncuyu almak istemişti. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 Aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Patrick bu sezon 34 maçta oynayıp 2 bin 465 dakika sahada kaldı, 3 gol atıp, 1 asist yaptı.
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