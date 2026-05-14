Siyah-Beyazlılar transferde rotasını yine Benfica'ya çevirdi. 26 yaşındaki Portekizli orta saha Florentino Luis için iki kulüp arasındaki temaslar başladı.

Record, "Beşiktaş, Orkun'dan sonra yine bir Benfica orta sahasına kanca attı" şeklinde bir yorum yaptı. 163game adlı site ise "Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Benfica'dan takım arkadaşı olan ve geçen sezon Burnley'de kiralık olarak forma giyen Florentino Luis'i transfer etmek istiyor" dedi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Luis, ana planda düşünülmüyor. Portekiz ekibiyle iyi ilişkileri olan Kara Kartal bu transferi uygun şartlarda bitirebilir. Ön libero oyuncusu Florentino bu sezon Premier Lig'de 29 maçta görev aldı 2 asist yaptı, Benfica'da ise sezon başında 7 maçta forma giyip 1 kez ağları salladı.